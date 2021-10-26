وكيل دفاع النواب يتحدث لـ دوت الخليج: قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ صائب وفى وقته «فيديو»

/658265/وكيل-دفاع-النواب-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-قرار-الرئيس-بإلغاء-حالة-الطوارئ-صائب-وفى-وقته-فيديو

أثنى النائب إبراهيم المصري، وكيل الدفاع والأمن القومي،على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

دوت الخليج

وكيل دفاع النواب يثني على قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ

وقال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي:" قرار إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، هو قرار صائب وجاء فى توقيت مناسب، مضيفًا:" لم يكن الأمر ممكنًا قبل ذلك فى ظل الأوضاع التى كانت تمر بها مصر".

وتابع النائب إبراهيم المصري، وكيل دفاع النواب، حديثه قائلًا:" مصر الآن فى حالة من الاستقرار ومكانتها الدولية رفيعة فى المنطقة".

واستكمل النائب إبراهيم المصري، حديثه قائلًا:" مصر مرت بظروف صعبة على مستوى التصدي للإرهاب، وكنا نعاصر حالة من الإرهاب التى استجوبت وجود قوانين مواكبة لذلك الوضع.

إلغاء حالة الطوارئ

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن أمس إلغاء قرار مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا على استقرار الحالة الأمنية فى البلاد.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء بعد مسيرة طويلة من التنمية والعمل، والتى قادها الشعب المصري بكل أطيافه.