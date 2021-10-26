/658278/النائب-علاء-عصام-حالة-الطوارئ-لم-توجه-للأحزاب-والسياسيين-واستهدفت-ردع-خطر-الإرهاب

قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حالة الطواريء التي كانت مفروضة، لم تكن موجهه للأحزاب والسياسيين وتقييد حريتهم، بل كانت من أجل مواجهة الارهاب ومخاطره والعمل على دحر منابعه بكافة السبل المتاحة.

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جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم والذي يقدمه الاعلامي محمد شردي والمذاع على قناة الحياة، مضيفا:" ان حالة الطواريء وجودها اعتمد على مواجهة جماعات ارهابية، ولكن بوجود قائد عظيم كالرئيس السيسي تم التخلص منهم وتم اصدار احكام قاضائية بشأنهعم بمصادرة اموالهم والتضييق عليهم، وهذه الاحكام ساهمت في استقرار البلاد.

النائب علاء عصام: حالة الطواريء لم توجه للأحزاب والسياسيين واستهدفت ردع خطر الإرهاب

وتابع النائب علاء عصام ان الاخوان هم الذين كانو يعملون على زعزعة الاستقرار، حيث ان حالة الطواريء مفهومها اختلف عن السابق،حيث ان الغاء حالة الطواريء، ترمي إلى أن يعييش المجتمع بشكل طبيعي، منوها ان قانون الطواريء لم يؤثر تطبيقه على المواطنين أو يضيق عليهم.

ونوه عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن هذا الأمر يعطي مؤشرات ايجابية بالخارج وليس بالداخل فقط، من خلال جذب الاستثمارات وتنشيط السوق السياحي من خلال رسالة الاطمئنان التي يبعثها هذا القرار بشأن عودة الاستقرار للبلاد.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."