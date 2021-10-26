/658283/أحمد-حسن-أنباء-وفاة-مدحت-شلبي-شائعة-سخيفة-ولا-أساس-لها-من-الصحة

أكد الدولي المصري أحمد حسن، عميد الكرة، ولاعب خط وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقاً، أن ما جاء في الساعات الأخيرة حول وفاة الإعلامي مدحت شلبي ليس صحيح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "أنباء وفاة مدحت شلبي شائعة سخيفة ولا أساس لها من الصحة وهو جاهز للتعليق على مباراة الأهلي و الإسماعيلي غدا".

تداول الجمهور في اللحظات الاخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، خبر وفاة المعلق الكبير مدحت شلبي، والمحلل والناقد الرياضي على شبكة قنوات أون تايم سبورت.

وذكر العديد من جمهور السوشيال ميديا خبر وفاة مدحت شلبي، وفي الجانب الأخبر منهم من كذب ليفير الجدل على مواقع التواصل بين الجمهور، خبر الوفاة والتكذيب.

مدحت شلبي معلق على مباراة الأهلي والإسماعيلي:

ومن الجدير بالذكر أن المعلق الكبير على موعد مع الجمهور، معلقاً على مباراة الأهلي والإسماعيلي، في انطلاقة الدوري، والتي تبث على قناة اون تايم سبورت اتش دي، ويشهد على اللقاء ملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد معسكر الأهلي

وغادر الأهلي القاهرة عصر اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لانطلاق مشوار الفريق في الدوري الممتاز غدا.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

التقى الأهلي بفريق الإسماعيلي في 115 مباراة ببطولة الدوري فقط وحقق الأهلي الفوز في 59 مباراة فيما نجح الإسماعيلي في الفوز بـ 22 مباراة فيما فرض التعادل نفسه في 34 مباراة خلال تلك المواجهات سجل الأهلي 169 هدف مقابل 93 هدف لنادي الإسماعيلي.

ومن جهة اخرى تقابل الأهلي الإسماعيلي في 138 مباراة بمختلف البطولات فاز الاهلي في 71 مباراة وخسر في 29 وتعادلا في 38 مباراة

خلال تلك المباريات سجل الأهلي 206 أهداف والإسماعيلي 117 هدف.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وأدى الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في انطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.