/658285/قائمة-الحراس-المرشحين-لحصد-جائزة-الأفضل-لعام-2021

تترقب أعين محبي ومتابعي عشاق كرة القدم، الأفضل في موسم 2021، والتي تقدم من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لكل عام، على مستوى العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليأتي التركيز على الأفضل في العالم في مختلف المراكز، ويأتي الدولي المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في القائمة بكل قوة.

وفي الفقرات التالية يرصد دوت الخليج أفضل حراس المرمى، المدرجين في قائمة الجائزة، للعام الماضي، والتي يغيب عنها الإعلام بشكل قوي، في ظل التركيز إعلامياً على المهاجمين.

ثيبوه كورتوا

ويأتي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والمنتخب البلجيكي، في قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى عام 2021، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

أُدرج حارس المرمى في قائمة من 10 مرشحين يتنافسون على الجائزة، وسيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الكرة الذهبية الذي سيقام في 29 نوفمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

قائمة الحراس المرشحين للجائزة:

حراس المرمى الآخرين الذي يطمحون للفوز بهذه الجائزة هم: دوناروما، إيدرسون، كاسبر شميشيل، إدوارد ميندي، كيلور نافاس، إميليانو مارتينيز، نوير، أوبلاك وهاندانوفيتش.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل في دولة فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – رياض محرز

نجولو كانتي – إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي – ماسون ماونت

هاري كين – جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج – نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش – بيدري

لوكا مودريتش – جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه – نيمار

روبين دياز – لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير – روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي – سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو – كيليان مبابي

فيل فودين – لويس سواريز – جيرارد مورينو.

ويتربع الفرعون محمد صلاح بهاتريكه في مباراة مانشستر يونايتد علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متخطياً الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 107 هدف.