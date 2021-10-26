بالأسماء .. قرار جمهورى بتعيين أعضاء النيابة الإدارية دفعة 2014

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار الجمهورى رقم 498 لسنة 2021، بتعيين 97 معاون نيابة إدارية من خريجى دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.





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