التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن الامتحانات والمقررات للصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرا لكثرة التساؤلات التى ترد للوزارة.





ونص الكتاب الدورى على أن يتم دمج اختبارى الشهر الأول والثانى من الفصل الدراسى الأول معا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون فى المقرر الدراسى الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزارى رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

وأضاف: "يعقد اختبار نهاية الفصل الدراسى الأول فى الموعد المحدد له طبقا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

وتطبق التعليمات الواردة فى الكتاب الدورى على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.