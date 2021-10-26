السيسى يقر مد المدة المقررة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

جدة - نرمين السيد - ونصت المادة الأولى من القانون المنشور فى الجريدة الرسمية على: "استثناءً من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادى للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهى فى 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات و بالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالى 2020 2021 و يجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة".

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