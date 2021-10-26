وزير التعليم: دمج امتحانى الشهرين للرابع الابتدائى نهاية نوفمبر وأوائل ديسمبر

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه وقع كتابا دوريا مساء اليوم بدمج امتحانى الشهرين معا في نهاية شهر نوفمبر واوائل ديسمبر على مستوى المدرسة، وسوف يتم ارساله للمديريات خلال الساعات القادمة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: هذه امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديد ولا داعي لأى توتر منها، لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات، ليس الهدف هو حفظ المناهج الجديدة، وإنما التدرب على فهم مخرجات التعلم والالتزام بالعمل في الكتاب المدرسي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مسلسل الشائعات وتداول المعلومات المغلوطة، مستمر والكلام المرفق لا أساس له من الصحة إطلاقا.

وكانت تردد إشاعات بشأن عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي والتى كانت من المقرر عقدها يوم 9 نوفمبر ستكون فى المواد الأساسية فقط دون المواد الفرعية وتشمل المواد الفرعية أنشطة التوكاتسو والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهارات.