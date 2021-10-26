وفاة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

توفى منذ قليل، المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الحادية عشر ضرائب، بالمحكمة الإدارية العليا، وستشيع الجنازة بقرية شبراتنا فى الغربية، والدفنة بمقابر العائلة.

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