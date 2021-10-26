/658290/وفاة-المستشار-أحمد-الشاذلى-وتشيع-الجثمان-بمحافظة-الغربية

توفى مساء اليوم المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الحادية عشر ضرائب، بالمحكمة الإدارية العليا، وستشيع الجنازة بقرية شبراتنا فى الغربية، والدفنة بمقابر العائلة.

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والتحق المستشار أحمد الشاذلى بمجلس الدولة دفعة 1976، وانتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.

وفاة المستشار أحمد الشاذلى وتشيع الجثمان بمحافظة الغربية

ويعد الشاذلي من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكامًا قضائية فى الإفراج الشرطى والإفراج الصحفى وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية، كما كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندى وطنطا للكتان.

تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا "فحص" وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية، وتولى رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى العام القضائى الحالى مصدرا حكم اليوم.