/658292/وزير-التعليم-يحسم-الجدل-بشأن-امتحانات-الصف-الرابع-الابتدائي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مسلسل الشائعات مازال مستمرا ومازال البعض يتداول المعلومات المغلوطة والتي تتسبب في اثارة الجدل.

دوت الخليج

وقام شوقي بنفي كل ما يقال حول أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي المزمع عقدها يوم ٩ نوفمبر ٢٠٢١ بالنظام التقييمي الجديد ستكون في المواد الاساسية فقط دون المواد الفرعية.

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أنه وقع كتابا دوريا مساء اليوم بدمج امتحان شهرين لتلاميذ ٤ ابتدائي معا في نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة، مشددا على أن الكتاب الدوري سوف يتم ارساله للمديريات خلال الساعات القادمة.

وأضاف:” ستكون هذه الامتحانات امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديد، ولا داعي لأى توتر من هذه الامتحانات لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف ليس حفظ المناهج الجديدة وإنما التدريب على فهم مخرجات التعليم والإلتزام بالعمل في الكتاب المدرسي.