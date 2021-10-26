/658284/ضبط-عاطل-شرع-في-اختطاف-طفلة-أمام-العقار-الذي-تقيم-به

شهد محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة اختطاف طفلة، وذلك بعد اشتباه الأهالي في أحد الاشخاص.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة اختطاف طفله بالجيزة

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم الشرطة، بلاغا من أحد المواطنين بورود استغاثة طفلة أمام العقار الذي تقيم به بدائرة قسم الجيزة، لملاحقة أحد الأشخاص لها، فتمكن عدد من المواطنين من مطاردته وضبطه.

تم اقتياده لقسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

نجح رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة المقدم إسلام بكر، تحت إشراف نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس بدائرة القسم.

دوت الخليج

قال المحامي بالنقض والإدارية العليا أيمن محفوظ، في واقعة تحرش «كنزي»، حكايه جديده من مسلسل التحرش الذي لاينتهي فشخص في ارزل العمر يتحرش بفتاه في المواصلات العامه بشكل جنسي فج بمحاوله ملامسه امكان تعد عوره للفتاه وذلك للحصول علي منفعه جنسيه.

وأكد محفوظ في تصريح خاص لـ «دوت الخليج »: « وضع القانون صوره للتحرش البدني وهي هتك العرض وتبدأ من ملامسه اي موضع من جسم المجني عليها، أو محاوله الإعتداء الجنسي بالقوه أو بإنتهاز الفرصه كأنه «كلب مسعور» يحاول التهام الفريسه المسكينه لا للشئ سوي إشباع رغبه جنسيه محمومه لديه.

السجن المشدد

وأضاف محفوظ :«واراد اقتناص الفرصه من المجني عليه المسكينه، وتلك جريمه تعد جنايه طبقا لنص الماده 268 عقوبات المادة 268، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد».

كما أشار محفوظ:« إلى أن عمر الضحيه لم يتجاوز 18سنة، وكان هتك العرض بالقوة أو تهديد تكون العقوبه السجن الذي لاتقل مدته عن 3 سنوات، ويعد انتهاز فرصه وجود الضحيه بالمواصلات العامه أحد صور استخدام القوه في هتك عرض الضحيه، وكل التقدير لموقف الفتاه الجريئه، التي صممت علي الثأر من الجاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتحرش العجوز، وذلك جلبا لحقها،وتحقيق الردع لاي متحرش أخر يفكر في إتيان ذلك الفعل المخزي لفتاه اخري.