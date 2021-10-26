/658289/الزمالك-حامل-الدرع-يحقق-الفوز-على-انبي-باول-جولات-الدوري-بثنائية-نظيفة-فيديو

حقق بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك، من تحقيق الفوز في أول جولاته بالنسخة الجديدة على انبي بثنائية نظيفة، شهد عليها ملعب بتروسبورت.

ونجح الزمالك من تسجيل الهدف الثاني له في شباك انبي في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، عن طريق عمر السعيد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الهدف الثاني للزمالك بعد محاولات عديدة من انبي، والتي جاءت كلها بالفشل، ليعود الزمالك ويؤمن على نتيجة الفوز عن طريق عمر السعيد بالهدف الثاني.

وسجل عمر السعيد الهدف الأول له والثاني للزمالك في انبي في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها عمر السعيد براسية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

حمدالله بالسلامه يا عمر السعيد ❤️ عاش زيزو



pic.twitter.com/usBAks5lil — عمرو جابر (@AmrGaber1911) October 26, 2021

وجاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع، من خلال ركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو، على يمين المرمى.

اول اهداف الزمالك 🇦🇹 دوري 2021-2022

احمد السيد زيزو ❤️

الزمالك 1

امبي صفر pic.twitter.com/TaUdk6Nweg — 1️⃣‏𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅🇦🇹𝒁𝒂𝒎𝒂𝒍𝒆𝒌 𝑭𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓 (@ah_061) October 26, 2021

وحرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على التواجد بمقصورة ستاد بتروسبورت لمتابعة مباراة الزمالك أمام إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباريات الدوري المصري منذ انطلاقة فاعليات البطولة من الأمس، للكشف عن المواهب المستحقة من المشاركة في صفوف الفراعنة.

تشكيل الزمالك أمام انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

تشكيل انبي أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: علي فوزي - ابراهيم يحيي - محمد إسماعيل – محمد مرسي - مصطفي شلبي.

خط الوسط: مروان داوود – صلاح ريكو - مصطفي شكشك.

خط الهجوم: جون إيبوكا – دينو بيتر.