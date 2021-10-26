/658291/أحمد-فتحي-إلغاء-حالة-الطوارئ-رسالة-للجميع-أن-مصر-أصبحت-أمنة-ومستقرة

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ رسالة للعالم أن مصر أصبحت أمنة ومستقرة.

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وأضاف النائب أحمد فتحي، خلال بيان له اليوم، أن هذا القرار يساهم بشكل كبير في مسيرة التنمية ويؤكد على حالة الأمن والاستقرار التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، موضحا أن هذه الخطوة سيتبعها خطوات وإجراءات الفترة القادمة لتحقيق ما تهدف إليه وتؤكد عليه الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي أطلقت مؤخرا.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان، إلي أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق أهدافها الكاملة في القضاء على الإرهاب والإرهابيين فى جميع انحاء البلاد بفضل جهود القيادة السياسية وأبطال القواتنا المسلحة والشرطة الذين ضحكوا كثيرا خلال السنوات الماضية.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."