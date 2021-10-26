البيئة : مؤشرات جودة الهواء طبيعية ولم تتأثر بعوامل خارجية

أعلنت وزارة البيئة أنه فى إطار المتابعة اليومية لجودة الهواء بجمهورية مصر العربية من قبل الوزارة والأجهزة الفنية التابعة لها بهدف تقصى الحقائق من خلال متابعة نتائج منظومة رصد ملوثات الهواء اللحظية التابعة لوزارة البيئة والتى يبلغ عدد محطاتها الآلية واللحظية 58 محطة لحظية،. ان مراجعات نتائج يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 أن المتوسطات اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت (الملوث الرئيسي لإنبعاثات البراكين) تتوافق مع الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى المسموح بها قانوناً بنسبة 100%.

وأضافت البيئة في بيان لها مساء اليوم، انه بذلك يتضح أن الوضع العام لمؤشرات جودة الهواء فيما يخص غاز ثاني أكسيد الكبريت فى الوضع الطبيعى لهذا الوقت من العام ولم تتأثر بأيه عوامل خارجية.

وتقوم وزارة البيئة في إطار مسئوليتها عن حماية البيئة المصرية بنشر تقارير الإنذار المبكر على المواطنين وتعريفهم بمستويات التلوث المتوقعة نتيجة تأثير العوامل الجوية فى المناطق المختلفة من خلال تدشين رابط على موقع وزارة البيئة http://www.eeaa.gov.eg يمكن من خلاله متابعة نموذج مفصل لتقارير الإنذار المبكر لكافة مناطق الجمهورية.