/658294/حلمي-طولان-بعد-الخسارة-أمام-الزمالك-اللي-ملوش-ضهر-بينضرب-على-بطنه

علق حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، على نتيجة مباراة فريقه أمام الزمالك في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن الجدير بالذكر أن لقاء اليوم بين الزمالك وانبي انتهى بنتيجة هدفين دون رد لصالح القلعة البيضاء، وجاء الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء، والثاني من عرضية ورأسية من عمر السعيد.

تعليق حلمي طولان على مباراة انبي والزمالك:

وجاء تعليق المدير الفني حلمي طولان على نتيجة المباراة في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، والذي هاجم فيه طولان حكم المباراة في العديد من امشاهد التي ظهر فيها وأولها في ضربة الجزاء.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي: " اللي ليه ضهر مبيضربش على بطنه".

ولم يتحدث كثيراً طولان على أداء حكم المباراة، وأكد وأشاد على اداء فريقه امام الزمالك بطل الدوري للنسخة الأخيرة.

نتيجة مباراة الزمالك وانبي:

حقق بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك، من تحقيق الفوز في أول جولاته بالنسخة الجديدة على انبي بثنائية نظيفة، شهد عليها ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع، من خلال ركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو، على يمين المرمى.

ونجح الزمالك من تسجيل الهدف الثاني له في شباك انبي في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، عن طريق عمر السعيد.

وجاء الهدف الثاني للزمالك بعد محاولات عديدة من انبي، والتي جاءت كلها بالفشل، ليعود الزمالك ويؤمن على نتيجة الفوز عن طريق عمر السعيد بالهدف الثاني.

وسجل عمر السعيد الهدف الأول له والثاني للزمالك في انبي في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها عمر السعيد براسية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

تشكيل الزمالك أمام انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

تشكيل انبي أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: علي فوزي - ابراهيم يحيي - محمد إسماعيل – محمد مرسي - مصطفي شلبي.

خط الوسط: مروان داوود – صلاح ريكو - مصطفي شكشك.

خط الهجوم: جون إيبوكا – دينو بيتر.