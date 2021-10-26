/658298/كارتيرون-لدينا-العديد-من-الحلول-للتتويج-بالدوري-وحسين-لبيب-من-أفضل-الإداريين

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن قوة فريقه مع بداية الدوري والفوز على فريق انبي بثنائية نظيفة بالجولة الأولى، تكمن في مجهود الكل بالنادي في محاولة حصد المزيد من البطولات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك عقب مباراة الزمالك وانبي، بالجولة الاولى من بطولة الدوري، مع مراسل اون تايم سبورت.

تصريحات باتريس كارتيرون:

وقال كارتيرون: " مباراة أفريقيا في الدور الـ 32 ، بالنسبة لنا مباراة حياة أو موت، ولن نقبل إلا بالفوز".

وأكمل: "وأما عن مباريات الدوري الممتاز، فلدينا العديد من الحلول لتحقيق الفوز، والبطولة للمرة الثانية على التوالي".

وزاد: "ومن أبرز الحلول التي نمتلكها في الفريق لتحقيق البطولةنم العديد من اللاعبين الموهوبين، في الأساسيين وفي الناشئين ونعمل على تطويرها".

مجلس إدارة الزمالك:

وواصل: "لدينا في مجلس الإدارة الحالي الكابتن حسين لبيب وهو من افضل الإداريين الذين عملت معهم".

وأردف: " لن يكون هناك تغيرات في الجهاز الفني في الفترة المقبلة، ولدينا الإمكانيات في الجهاز".

واختتم: " بطولة الدوري هذا الموسم صعبة على الجميع بعد تطور العديد من الفرق".

نتيجة مباراة الزمالك وانبي:

حقق بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك، من تحقيق الفوز في أول جولاته بالنسخة الجديدة على انبي بثنائية نظيفة، شهد عليها ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع، من خلال ركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو، على يمين المرمى.

ونجح الزمالك من تسجيل الهدف الثاني له في شباك انبي في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، عن طريق عمر السعيد.

وجاء الهدف الثاني للزمالك بعد محاولات عديدة من انبي، والتي جاءت كلها بالفشل، ليعود الزمالك ويؤمن على نتيجة الفوز عن طريق عمر السعيد بالهدف الثاني.

وسجل عمر السعيد الهدف الأول له والثاني للزمالك في انبي في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها عمر السعيد براسية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.