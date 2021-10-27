وفاة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، وانتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا. وكان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندى وطنطا للكتان. وتولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا "فحص" وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

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