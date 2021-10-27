الطاهرى: إلغاء الطوارئ يؤكد أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعار

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإلغاء مد حالة الطوارئ، هو قرار تاريخى وجرىء له صدى عالمى، ويندرج تحت سلسلة القرارات الجريئة للرئيس عبد الفتاح السيسى.





وفى مستهل حلقة اليوم من برنامجه "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اعتبر الطاهرى أن القرار إنجاز كتب بدماء "أسيادنا الشهداء"، لإكمال معركة التنمية واستعادة "مصر العظمى". وأشار الطاهرى إلى أن مصر عاشت منذ زمن بقوانين الطوارئ منذ الحرب العالمية الأولى منذ سنة 1914، قائلا: "كان بيتم رفعها فترة وترجع مرة تانية نظرا للأوضاع السياسية وفى الإقليم". الطاهرى أوضح أيضا أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ له تأثير اقتصادى على البورصة المصرية، وأبعاد سياسية مختلفة، مشيرا إلى أن جوهر القرار يؤكد أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعار، وإنما بالفعل هى فصل سياسى جديد وعزف سياسى جديد للدولة المصرية.

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