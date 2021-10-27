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انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن: سعر الفراخ اليوم 27 أكتوبر وسعر الكتكوت الأبيض والبيض والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - شهد أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27 أكتوبر تغيرات مفاجئة في سعر الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء واستقرت أسعار الساسو، مع تأرجح سعر الكتكوت الابيض في الشركات، ونذكر لمتابعي مصر فايف تقرير تفصيلي بأسعار اليوم للفراخ والكتكيت والبيض.
بورصة الدواجن الأربعاء 27 أكتوبر سعر الفراخ اليوم
شهد سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري انخفاض كبير في سعر الكيلو مقارنةً بأسعار بداية الأسبوع الجاري، لتسجل الفراخ البيضاء سعر 27 جنيه مقارنةً بـ30 و31 جنيه قبل أيام قليلة، وجاء أسعار الدواجن اليوم كالتالي:
- سعر الفراخ البيضاء اليوم 27 جنيه.
- سعر الفراخ الساسو 31 جنيه.
- سعر الفراخ الأمهات 23 جنيه.
|فراخ بيضاء
|فراخ بيضاء أمهات
|فراخ ساسو
|27 جنيه
|23 جنيه
|32 جنيه
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
ارتفع اليوم الأربعاء 27 أكتوبر سعر الكتكوت الأبيض في بعض الشركات المنتجة للكتاكيت مع استقرارها في شركات أخرى لتأتي أسعار اليوم كالتالي:
- سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 13.5 جنيه.
- شركة القاهرة للدواجن 13.25 جنيه.
- شركة الوادي 12.75 جنيه.
- شركة رواد النيل 11.5 جنيه.
- شركة البنا وسيد زكريا 12 جنيه.
- شركة الوطنية 14.5 جنيه.
- مكة المكرمة 13 جنيه.
أسعار البيض اليوم
|سعر كرتونة البيض الأحمر
|سعر كرتونة البيض الأبيض
|سعر كرتونة البيض البلدي
|45.5 جنيه
|44.5 جنيه
|54 جنيه
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