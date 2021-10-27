/658299/رئيس-لجنة-الحكام-ركلة-جزاء-الزمالك-أمام-إنبي-غير-واضحة-ومشكوك-في-صحتها-وسموحة-لم-يتعرض-للظلم

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الزمالك خلال مباراة إنبي بها شك كبير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "سأراجع اللقطة مع حكم الفيديو، وإذا كان هناك أمر غير واضح للمشاهد سأخرج وأتحدث بأن الكرة سأؤكد أنها صحيحة، وإذا كان عكس ذلك سأتحدث أيضا".

وزاد " من الممكن أن يشاهد حكم الفيديو اللقطة بنظرة لم نراها، وسنوضح كل شئ لأننا نريد أن يكون الموسم الكروي بلا أخطاء تحكيمية ويكون هناك عدل للجميع".

وواصل "فريق إنبي لا يستحق ركلة جزاء خلال مباراة الزمالك، وكانت هناك ركلة جزاء للاتحاد السكندري أمام سموحة وكانت صحيحة بنسبة 100%، وتواصل رئيس سموحة معي وأكدت له ذلك".

واختتم "مباراة الأهلي والزمالك حتى الأن بحكام مصريين لأنه لم يطلب أي فريق حكام أجانب لأي مباراة".

محمود جنش: هناك إداري «عصفورة» ينقل لـ باتريس كاريترون كل ما يحدث داخل الزمالك

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس فيوتشر، أنه كان يجلس على مقاعد البدلاء حتى لا يتم أخذ مكافآت مالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" إذا تحدثت عن بعض الأمور الخاصة بنادي الزمالك ستحدث أزمة كبيرة للمدرب ولبعض الأشخاص داخل النادي".

وزاد" إحتراما لنادي الزمالك وللجماهير لن أتحدث، ولم أتجاوز في حق كارتيرون وقلت له الحقيقة فقط، وعقدي كان ينص على أخذ مكافآت مالية حال التواجد مع منتخب مصر".

وواصل" لم أبعد عن معسكر نادي الزمالك، وهل يعقل أن أرحل عن معسكر الفريق ونحن أمام نهاية بطولة الدوري، وقلت له "لن ألعب معك من جديد".

وأكمل" تحدث حسين السيد، عضو اللجنة الكلفة بنادي الزمالك، وقال سيكون هناك تحقيق منفرد معي ومع المدرب منفرداً، فرفضت وقلت لابد أن يكون التحقيق أمام الجميع وبتواجد المدرب، ولم تحدث اي أزمة مع المدرب، وتحدث بصوت عالي أمام المدرب خلال لقاء سيراميكا".

واختتم" هناك شخص يعمل إداري في نادي الزمالك يدعى، أحمد إبراهيم، وينقل للمدير الفني كل ما يحدث داخل الفريق، وقال لسائق أتوبيس الزمالك أنني لن أتواجد في الأتوبيس".