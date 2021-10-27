/658300/إنبي-ركلة-جزاء-الزمالك-وهمية-ويجب-أن-تتدخل-رابطة-الأندية-لإيقاف-الأخطاء

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن مباراة الزمالك في بطولة الدوري كان قوية للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية "أبارك لنادي الزمالك الفوز بمباراة اليوم أمام إنبي، ولكن ركلة الجزاء المحتسبة للفريق كان وهمية وكان لها تأثير شديد على نتيجة المباراة".

وزاد "خبرات لاعبي الزمالك حسمت اللقاء وكان لدينا بعض الفرص الهامة خلال المباراة خاصة في الشوط الأول، ولكن ما حدث كان ظالما لنا خلال المباراة بعد الحصول على حقوقنا".

وواصل "يجب أن تتدخل رابطة الأندية للتصدي لمثل هذه الأخطاء التي تؤثر على شكل المباريات، والأن لا يوجد أي أخطاء للحكام بسبب جودة التصوير التليفزيوني".

واختتم "لم نقدم أي اعتراض على حكم المباراة ولكن هذه الأخطاء صعبة وكان لها تأثير مباشر على النتيجة، خاصة أن الهدف الأول جاء من ركلة جزاء في الشوط الأول".

رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير واضحة ومشكوك في صحتها.. وسموحة لم يتعرض للظلم

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الزمالك خلال مباراة إنبي بها شك كبير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "سأراجع اللقطة مع حكم الفيديو، وإذا كان هناك أمر غير واضح للمشاهد سأخرج وأتحدث بأن الكرة سأؤكد أنها صحيحة، وإذا كان عكس ذلك سأتحدث أيضا".

وزاد " من الممكن أن يشاهد حكم الفيديو اللقطة بنظرة لم نراها، وسنوضح كل شئ لأننا نريد أن يكون الموسم الكروي بلا أخطاء تحكيمية ويكون هناك عدل للجميع".

وواصل "فريق إنبي لا يستحق ركلة جزاء خلال مباراة الزمالك، وكانت هناك ركلة جزاء للاتحاد السكندري أمام سموحة وكانت صحيحة بنسبة 100%، وتواصل رئيس سموحة معي وأكدت له ذلك".

واختتم "مباراة الأهلي والزمالك حتى الأن بحكام مصريين لأنه لم يطلب أي فريق حكام أجانب لأي مباراة".