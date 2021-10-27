/658301/نجم-الزمالك-السابق-ركلة-جزاء-يوسف-أوباما-غير-صحيحة

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق حصل على ركلة جزاء غير صحيحة خلال مباراة إنبي بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "ركلة جزاء الزمالك بها شك كبير وكان يجب أن يعود حكم اللقاء لحكم الفيديو من أجل معرفة القرار النهائي في هذه اللقطة".

وحدث جدل كبير خلال مباراة إنبي والزمالك وذلك بعد احتساب ركلة جزاء للفريق الضيف عن طريق اللاعب يوسف أوباما قبل نهاية الشوط الأول.

وكان عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام أكد أن ركلة الجزاء مشكوك في صحتها وسوف يراجع اللقطة من جديد لمعرفة رأي حكم الفيديو.

إنبي: ركلة جزاء الزمالك وهمية.. ويجب أن تتدخل رابطة الأندية لإيقاف الأخطاء

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن مباراة الزمالك في بطولة الدوري كان قوية للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية "أبارك لنادي الزمالك الفوز بمباراة اليوم أمام إنبي، ولكن ركلة الجزاء المحتسبة للفريق كان وهمية وكان لها تأثير شديد على نتيجة المباراة".

وزاد "خبرات لاعبي الزمالك حسمت اللقاء وكان لدينا بعض الفرص الهامة خلال المباراة خاصة في الشوط الأول، ولكن ما حدث كان ظالما لنا خلال المباراة بعد الحصول على حقوقنا".

وواصل "يجب أن تتدخل رابطة الأندية للتصدي لمثل هذه الأخطاء التي تؤثر على شكل المباريات، والأن لا يوجد أي أخطاء للحكام بسبب جودة التصوير التليفزيوني".

واختتم "لم نقدم أي اعتراض على حكم المباراة ولكن هذه الأخطاء صعبة وكان لها تأثير مباشر على النتيجة، خاصة أن الهدف الأول جاء من ركلة جزاء في الشوط الأول".