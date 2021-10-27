فيديو- وحيد دوس: علاج 3.5 مليون مريض مصاب بـ فيروس سى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر كانت تصنف على أنها أعلى البلاد فى نسبة الإصابة بـ فيروس سى فى العالم، حتى إن البعض تحدث عن أن هناك 20 مليون مصرى مصاب بـ الفيروس.





جاء ذلك، خلال تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى. ولفت إلى أنه جرى عمل مسح لـ60 مليون مصرى من خلال حملة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، مشيرا إلى أن هناك 3.5 مليون مريض جرى علاجهم بالكامل. وتابع: "قضينا على فيروس سى، وقدمنا ملفا لـ منظمة الصحة العالمية لتعلن أن مصر خالية من المرض، وسنكون أول دولة فى العالم تأخذ هذا التصنيف".

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