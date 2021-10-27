/658302/شاهندة-المغربي-أشكر-عصام-عبد-الفتاح-على-الثقة-في-التحكيم-النسائي-بالدوري-ولا-يوجد-تجاوزات-من-اللاعبين

أكدت شاهندة المغربي، المحكمة الدولية، التي تواجدت في مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان، أنها سعيدة بالتواجد في أولى مباريات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "سعيدة بردود أفعال الجماهير على السوشيال ميديا بتواجدي خلال مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان، وأتمنى الظهور بشكل جيد خلال الفترة القادمة".

وزادت "فخورة للغاية كوني أول محكمة تتواجد في الدوري المصري هذا الموسم، وأسعى للظهور الجيد خلال الفترة القادمة كحكم رئيسي".

وواصلت "الجميع يتعامل معي داخل أرض الملعب بكل إحترام ولا يوجد أي تجاوزات من اللاعبين أو الجماهير وسعيدة بهذا الأمر".

واختتمت "أشكر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام على الثقة، وهناك تعاون كامل مع الحكام خلال المباريات بشكل جيد".

رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير واضحة ومشكوك في صحتها.. وسموحة لم يتعرض للظلم

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الزمالك خلال مباراة إنبي بها شك كبير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "سأراجع اللقطة مع حكم الفيديو، وإذا كان هناك أمر غير واضح للمشاهد سأخرج وأتحدث بأن الكرة سأؤكد أنها صحيحة، وإذا كان عكس ذلك سأتحدث أيضا".

وزاد " من الممكن أن يشاهد حكم الفيديو اللقطة بنظرة لم نراها، وسنوضح كل شئ لأننا نريد أن يكون الموسم الكروي بلا أخطاء تحكيمية ويكون هناك عدل للجميع".

وواصل "فريق إنبي لا يستحق ركلة جزاء خلال مباراة الزمالك، وكانت هناك ركلة جزاء للاتحاد السكندري أمام سموحة وكانت صحيحة بنسبة 100%، وتواصل رئيس سموحة معي وأكدت له ذلك".

واختتم "مباراة الأهلي والزمالك حتى الأن بحكام مصريين لأنه لم يطلب أي فريق حكام أجانب لأي مباراة".