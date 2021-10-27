جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى أحمد الطاهرى فى برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أول خطوة هى توقيع مصر عقودًا واتفاقات مع دول نفطية كـ العراق على سبيل المثال، لشراء النفط الخام مقابل النفط المكرر.
وتابع محمد نجم: "ثانى خطوة هى توقيع عقود مع بنوك ومؤسسات تمويلية عالمية كبيرة للتأمين والتحوط ضد ارتفاع سعر برميل النفط، مما سيجعل هذه المؤسسات ملتزمة بدفع قيمة الزيادة فى الأسعار حال تجاوزها حدًا معينًا".
واستكمل: "من الأمور المهمة أيضًا، أن وزارة البترول أعلنت أنه فى خلال عام ونصف ستكتفى مصر ذاتيًا من جميع منتجات البترول، كوقود السيارات، والبوتاجاز، والغاز المنزلى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- كيف نجحت مصر فى تأمين نفسها من ارتفاع أسعار النفط؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.