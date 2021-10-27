فيديو- كيف نجحت مصر فى تأمين نفسها من ارتفاع أسعار النفط؟

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى أحمد الطاهرى فى برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أول خطوة هى توقيع مصر عقودًا واتفاقات مع دول نفطية كـ العراق على سبيل المثال، لشراء النفط الخام مقابل النفط المكرر.

وتابع محمد نجم: "ثانى خطوة هى توقيع عقود مع بنوك ومؤسسات تمويلية عالمية كبيرة للتأمين والتحوط ضد ارتفاع سعر برميل النفط، مما سيجعل هذه المؤسسات ملتزمة بدفع قيمة الزيادة فى الأسعار حال تجاوزها حدًا معينًا".

واستكمل: "من الأمور المهمة أيضًا، أن وزارة البترول أعلنت أنه فى خلال عام ونصف ستكتفى مصر ذاتيًا من جميع منتجات البترول، كوقود السيارات، والبوتاجاز، والغاز المنزلى".