مصدر أمنى ينفى أكاذيب تمرير رسائل من سجناء الإخوان للمصالحة مع الدولة

جدة - نرمين السيد - كان مصدر أمنى قد نفى منذ أيام صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لـ جماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً مزاعم حول الأوضاع بـ السجون.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتى فى إطار المساعى الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات.