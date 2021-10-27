فيديو- شهادة جديدة من النقد الدولى.. مصر هزمت كورونا بأقل تكلفة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـ صندوق النقد الدولى، أن الدولة المصرية نجحت فى مواجهة جائحة كورونا بتكلفة أقل، مرجعا ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى أتى بثماره.





وقال، خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء dmc"، والذى يذاع عبر قناة dmc الفضائية، إن الاقتصاد المصرى تمكن بمواجهة جائحة كورونا بتكلفة أقل مما شاهدناها فى الدول الأخرى، وذلك بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الاحتياطات قبل جائحة كورونا، ما أدى إلى دفع وتعزيز منسوب النمو، من خلال الاستثمار بالقطاعات. وتابع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـ صندوق النقد الدولى: "مصر تمثل قاطرة النمو الاقتصادى فى القارة الإفريقية، وإحدى الدول القادرة على رفع مستوى الإنتاج فى المنطقة". وتابع: "يبقى أيضا ضرورة التحوط لأى مخاطر يمكن أن تأتى من المتغيرات المالية والاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع مستويات الفوائد عالميا ونظرا للمستوى العالى للاستدامة فى مصر فمن الضرورى المحافظة على الاستقرار والتنبؤ بأى متغيرات على صعيد الفائدة العالمية أو الصعيد المالى".

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