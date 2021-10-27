صورة- الأرصاد تكشف تقلبات الخريف خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت "الأرصاد" على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد فضلا عن السواحل الشمالية، يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وحارا على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على الأنحاء كافة.
ولفتت إلى ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة من يوم غد الخميس بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين، مشيرة إلى وجود شبورة مائية على القاهرة والوجه البحرى والطرق الزراعية والصحراوية حتى الساعة الـ 8 صباحا.
وأشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والغربية والوجه البحرى والبحر الأحمر.
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