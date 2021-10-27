جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية نهارا، يكون حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس لطيف فى أول الليل، يكون مائلا للبرودة فى آخره، على الأنحاء كافة.





وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تنتشر الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. حالة الطقس وكشفت الأرصاد وجود فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة من 20 إلى 30% تقريبا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 28 19 الإسكندرية 28 21 وادى النطرون 28 20 طنطا 28 19 شبين الكوم 28 19 دمنهور 28 20 بلطيم 27 20 مطروح 25 19 السلوم 25 14 سيوة 28 17 بورسعيد 27 23 دمياط 26 20 الزقازيق 28 19 المنصورة 28 19 الإسماعيلية 28 19 السويس 28 20 العريش 27 19 رفح 26 20 رأس سدر 27 18 نخل 25 10 نويبع 28 23 طابا 26 20 كاترين 26 11 الطور 26 18 شرم الشيخ 29 23 الغردقة 29 20 مرسى علم 28 20 الفيوم 28 16 بنى سويف 29 16 المنيا 28 16 أسيوط 29 15 سوهاج 31 16 قنا 32 17 الأقصر 32 17 أسوان 33 19 إدفو 33 19 أبوسمبل 32 19 الوادى الجديد 31 18 حلايب 29 20 شلاتين 32 19

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الأربعاء.. شبورة خفيفة وبرودة فى آخر الليل.. القاهرة 28 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.