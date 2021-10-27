تتغير الأسعار بين محل صاغة وأخر حسب قيمة المصنعية المضافة على وحدة الذهب والتي تتغير بين مكان وآخر، فقد تعرض سعر الذهب خلال الشهور الماضية للعديد من التغيرات بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.
كما يقبل المواطنين فى مصر على شراء الجرام عيار 21 كأفضل أنواع الاستثمار، حيث يشتري العديد من المواطنين الذهب فى المناسبات الاجتماعية المتعددة مثل الخطبة والزواج، فقد ارتفع سعر المعدن النفيس فى بدء التعاملات الصباحية اليوم فى جميع محلات الصاغة المصرية.
سعر الجرام عيار 21
سجل السعر اليوم 781 جنيها مصرياً.
سعر الجرام عيار 24
سجل السعر اليوم 892 جنيها مصرياً.
سعر الجرام عيار 18
سجل السعر اليوم 669 جنيها مصرياً.
سعر الجنيه الذهب
سجل السعر اليوم إلي 6248 جنيه
سعر أوقية الذهب
حيث سجل السعر 1791 دولار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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