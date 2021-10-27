اسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

تتغير الأسعار بين محل صاغة وأخر حسب قيمة المصنعية المضافة على وحدة الذهب والتي تتغير بين مكان وآخر، فقد تعرض سعر الذهب خلال الشهور الماضية للعديد من التغيرات بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

كما يقبل المواطنين فى مصر على شراء الجرام عيار 21 كأفضل أنواع الاستثمار، حيث يشتري العديد من المواطنين الذهب فى المناسبات الاجتماعية المتعددة مثل الخطبة والزواج، فقد ارتفع سعر المعدن النفيس فى بدء التعاملات الصباحية اليوم فى جميع محلات الصاغة المصرية.

سعر الجرام عيار 21

سجل السعر اليوم 781 جنيها مصرياً.

سعر الجرام عيار 24

سجل السعر اليوم 892 جنيها مصرياً.

سعر الجرام عيار 18

سجل السعر اليوم 669 جنيها مصرياً.

سعر الجنيه الذهب

سجل السعر اليوم إلي 6248 جنيه

سعر أوقية الذهب

حيث سجل السعر 1791 دولار