ناهد السباعي: «لما حد بيجبلي عريس بنهار وبصوت»

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تحدثت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن قصتها مع الزواج وهروبها من حفل زفافها، كما تطرقت إلى علاقتها الخاصة بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة ناهد السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي ببرنامج «كلمة أخيرة».

قالت ناهد السباعي، خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "قلت لماما أنا مش مرتاحة مش عاوزة أروح الفرح بكرة.. يلا نمشي مش عايزة الفرح".

ناهد السباعي تروي قصة فرارها من زفافها

وأضافت: "حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت أن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي. وكان عندي أمال، مكنتش فاهمة بس تيقنت من استحالة أن يتغير الشخص دون إرادته.. أنا مبطقش الرجالة أصلًا".

وعلقت المنتجة ناهد فريد شوقي قائلة: لم أعترض عندما طلبت مني الهروب من الزواج، رغم أنه تم عقد القران بالفعل، وقلت لها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله.

رد فعل ناهد فريد شوقي على هروب ابنتها من الزفاف

وأردفت ناهد فريد شوقي: "كنا خلاص في العين السخنة وهنعمل الفرح وما حستش أنها رافضة قبل الوصول إلى ليلة الفرح، وأنا من واجهت إنهاء الفرح.. بس أنا كنت مقتنعة بأن دي لحظة فاصلة ما ينفعش أقلها حاجة عكس اللي حساها كان عندها إحساس عميق يخلينيا ننهي الموضوع".

علاقة ناهد السباعي بوالدتها

وتابعت: "بدأت أحس أن ارتباطها بيا بقي مشكلة، يعني على سبيل المثال كنا في أحد الفنادق وفي الغرفة سريرين، فوجئت أنها شالت الحاجز عشان تبقى نايمة جمبي.. واضح أن فيه توتر بيحصل لما بتقرب من خطوة الزواج".

وعلقت ناهد السباعي قائلة: لما بحس حد بيقولي جايبن لك عريس واتعرفي عليه بعملهم مصايب وبعيط وبنهار وبصوت.

ناهد السباعي تكشف عن الأدوار المحببة لقلبها

وعلى الجانب الآخر، قالت الفنانة ناهد السباعي إنها تحب دائما تجسيد الأدوار الفنية الصعبة لتخوض تحديا مع نفسها، وأضافت «أحب عمل أي حاجة الناس تتحداني فيها وتقلي ما ينفعش بداية من تجربتي في مسلسل هبة رجل الغراب وماكو».

وأكملت ناهد السباعي: «مش بحب اشتغل كتير رغم أن الشغل الذي يعرض علي كتير بس بحب أتعامل في تجارب مع كبار المخرجين».