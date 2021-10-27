/658305/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإسباني رايو فاليكانو أمام برشلونة في تمام الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium ريال بيتيس أمام فريق فالنسيا الساعة 8 مساء ريال مدريد أمام فريق أوساسونا الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإيطالى يوفنتوس أمام فريق ساسولو الساعة 6:30 مساء على قناة DAZN 1HD Italia كالياري أمام فريق روما الساعة 8:45 مساء إمبولي أمام فريق انتر ميلان الساعة 8:45 مساء مواعيد مباريات الدوري المصري بيراميدز أمام فريق المقاصة الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت الإسماعيلي أمام فريق الأهلي الساعة 8 مساء على قناة أون سبورت مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين وست هام يونايتد أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة 8:45 مساء ليستر سيتي أمام فريق برايتون في تمام الساعة 8:45 مساء بيرنلي أمام فريق توتنهام في تمام الساعة 8:45 مساء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.