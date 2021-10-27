/658308/موعد-مباراة-ليفربول-وبريستون-في-كأس-الرابطة

تنطلق مباراة ليفربول أمام بريستون، في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع اليوم الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والتي تقام بعد أيام قليلة من الانتصار الاستثنائي الذي حققه الريدز على حساب مانشستر يونايتد، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

‏وقال صلاح: " في الهدف الأول كان يمكنني تسجيله بمفردي لكنني أعطيت الكرة لنابي، طالما أن الفريق فأنا سعيد".

‏وأضاف:" سيطرنا على المباراة ، كان يجب علينا تقديم 100% من مستوانا، حاولنا اللعب بطريقتنا وأعتقد أننا استطعنا فعل ذلك".

‏واختتم: " الفوز بخماسية في هذا الملعب أمر رائع ، علمنا أنها ستكون مباراة صعبة لكننا أدرناها بالطريقة التي نريدها".

ونجح الدولي المصري محمد صلاح اليوم من تسجيل ثلاثة أهداف أمام أعين أفضل لاعبي كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي غاب اليوم عن التسجيل.

وبثلاثية محمد صلاح يتصدر الفرعون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف، يليه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 7 اهداف.