غدًا.. نجلاء بدر ضيفة برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي

/658309/غدا-نجلاء-بدر-ضيفة-برنامج-أسرار-النجوم-مع-إنجي-علي

تحل النجمة المصرية نجلاء بدر، ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» المذاع على محطة وراديو نجوم FM 100.6، غدًا الخميس في الثامنة مساءً مع المذيعة إنجي علي.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي.

شوقت إنجي علي متابعيها ومحبي نجلاء بدر للحلقة، من خلال نشرهاصورة لها برفقة بدر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة "انتظرونا يوم الخميس مع الجميلة المتمردة والموهوبة علي نجوم اف ام الساعة 8 مساء".

نجلاء بدر تثير غضب الجمهور بسبب إطلالتها الفاضحة

على الجانب الآخر، أثارت الفنان المصرية نجلاء بدر غضب وسخط الجمهور، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي شهد حضور نخبة من نجوم الوسط الفني.

نجلاء بدر بإطلالة جرئية على السجادة الحمراء

أطلت بدر من على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر.

الجمهور يسخر من إطلالة نجلاء بدر

ومن ثم سخر الجمهور منها وقام بإجراء تعديلات على صورها من خلال برنامج «الفوتشوب» لجعلها أكثر حشمة.

و تحدثت الفنانة نجلاء بدر لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية عن إطلالتها المثرة للجدل بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت فاعلياته، مشيرة إلى أنها لم تقصد التعري كما أنها لم تعتبره عاريا من الأساس.

وقالت نجلاء بدر أنها لم تكن تقصد مضايقة الجمهور بتلك الإطلالة، موضحة: “مش هلبسه تاني، وهرجعه”.

وتابعت نجلاء بدري حديثها عن منتقدي فستانها: “مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات عيزين مصحة الصراحة، لو اقصد أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان”.

نجلاء بدر تتعتذر للجمهور عن إطلالتها بمهرجان الجونة

وتابعت نجلاء بدر: انا مش بتاعت ترندات السوشيال ميديا، وطول عمري بعيده عن الموضوعات دي، ومش بتاعت لفت النظر"، الموضوع اكبر مني وانا مش واحدة بتاعت استعراض وزعلانه واتخضيت ومتوتر من رد الفعل".

واستكملت: " آسفة وماكنتش متخيلة أن يحصل كل ما حدث، وما كنتش عايزة أضايق حد".

واختتمت نجلاء بدر حديثها مازحة: “هرجعه لفريدة تمراز مصممة الفستان، وهي مصممة عالمية بتلبس داخل وخارج مصر، وبالمناسبة الريد كاربت هي فاشون شو، ومتخصصين ملابس وماكياج وشعر ومصممين كتير بيعرضوا شغلهم خلال الريد كاربت”.