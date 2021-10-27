وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن التقرير تطرق لكل ما نفذته مصر فى كل مواد الاتفاقية الخاصة بمناهضة التمييز ضد المرأة، التى تغطى كل حقوق المرأة بجميع أشكالها.
وأكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن المنظمات الدولية لاحظت التقدم الذى حققته مصر فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من طفرة فى كل المجالات كان له صدى كبير لدى هذه المنظمات.
وأوضح أن تقديم الوفد المصرى لكل ما تم من سياسات وبرامج ومشروعات للتمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى وإصدار التشريعات وتطوير المؤسسات، أظهر جدية كبيرة للدولة، إذ أنه تم بإرادة سياسية غير مسبوقة جعلت من المؤشرات التى تم عرضها دليلا على أن مصر تسير على الطريق السليم، وهو ما كان محل ترحيب من أعضاء اللجنة الأممية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- السفير أحمد إيهاب: الأمم المتحدة رحبت بما أنجزته مصر فى ملف المرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.