فيديو- السفير أحمد إيهاب: الأمم المتحدة رحبت بما أنجزته مصر فى ملف المرأة

جدة - نرمين السيد - علق السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على تقديم مصر تقريرها الدورى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة، بحضور وفد ترأسته الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن التقرير تطرق لكل ما نفذته مصر فى كل مواد الاتفاقية الخاصة بمناهضة التمييز ضد المرأة، التى تغطى كل حقوق المرأة بجميع أشكالها.

وأكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن المنظمات الدولية لاحظت التقدم الذى حققته مصر فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من طفرة فى كل المجالات كان له صدى كبير لدى هذه المنظمات.

وأوضح أن تقديم الوفد المصرى لكل ما تم من سياسات وبرامج ومشروعات للتمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى وإصدار التشريعات وتطوير المؤسسات، أظهر جدية كبيرة للدولة، إذ أنه تم بإرادة سياسية غير مسبوقة جعلت من المؤشرات التى تم عرضها دليلا على أن مصر تسير على الطريق السليم، وهو ما كان محل ترحيب من أعضاء اللجنة الأممية.