مصر تدين الهجوم الإرهابى بمدينة ديالى: حوادث بائسة لن تنال من عزيمة العراق

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإرهابى الدنيء الذى استهدف مساء أمس مدينة ديالى العراقية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين.





وتقدمت مصر، وفقا لبيان صحفى، لوزارة الخارجية، بخالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوى الضحايا الأبرياء فى هذا الهجوم الغاشم، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين. وأكدت مصر وقوفها التام مع العراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، مشددة على ثقتها فى أن مثل هذه الحوادث الإرهابية اليائسة التى تستهدف مدنيين عُزَّل لن تنال من عزيمة العراق فى استكمال مسيرته الوطنية فى الاستقرار والتنمية، وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب العراقى الشقيق.

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