/658310/بصورة-شبابية-إيمي-سمير-غانم-تتذكر-والديها-الراحلين

أعربت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن اشتياقها لوالديها الراحلين، النجم سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، الذي رحلوا تاركين خلفهم مسيرة فنية حافلة.

دوت الخليج يرصد حالة الاشتياق التي تسيطر على الفنانة إيمي سمير غانم تجاه والديها.

صورة من صندوق الذكريات لسمير غانم ودلال عبد العزيز

نشرت إيمي صورة لوالديها من صندوق الذكريات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ولم تضع عليها أي تعليق.

دنيا وإيمي سمير غانم يغيبان عن تكريم والدهما بملتقى القاهرة للمسرح

هذا وتغيبت كلا من الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها الفنانة دنيا عن حضور حفل تكريم والدها الراحل، الفنان القدير سمير غانم خلال ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثالثة.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.

رحيل سمير غانم

بينما رحل الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما. وذلك إثر معانته من خلل فى وظائف الكلى، وأدى لوعكة صحية.