/658311/موعد-مباراة-ريال-مدريد-وأوساسونا-في-الدوري-الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تشكيل ريال مدريد المتوقع فر حراسة المرمي:تيبو كورتوا دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي إدواردو كامافينجا - كاسيميرو - توني كروس رودريجو - كريم بنزيما - إيدين هازارد. واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة. وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة. وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة. تشكيل برشلونة في الكلاسيكو : حراسة المرمى: شتيجن خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو : ‏حراسة المرمى: كورتوا ‏خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز ‏خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش ‏خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو

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