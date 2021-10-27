/658313/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-رايو-فاليكانو-والقنوات-الناقلة

يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره رايو فاليكانو في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

وتنقل الشبكة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على قناة "beIN Sports HD 1" بصوت المعلق علي محمد علي.

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي

تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو :

‏حراسة المرمى: كورتوا

‏خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

‏خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش

‏خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو