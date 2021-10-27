ضمن حياة كريمة.. رئيس مياه بنى سويف تتابع أعمال محطة معصرة نعسان

جدة - نرمين السيد - وتهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصرى. يذكر أنه قد تم إدراج قرى مركزى ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بنى سويف، ضمن المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى، وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصرى.

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