أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تبدأ شركة "مصر للطيران"، تشغيل خط طيران جديد من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر، بعد توقف منذ 25 ديسمبر 2015، بسعر موحد شامل الضرائب لتذكرة الذهاب والعودة، وسيتم مبدئيًا تسيير هذه الرحلة مرة واحدة أسبوعيًا، ويأتى ذلك فى إطار العمل على تقديم منتج سياحى متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحى أثناء زيارته لمصر بما يُثرى تجربته السياحية، من خلال الربط بين مدن وادى النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلى تربط بين كافة المحافظات السياحية.

موسكو - طوكيو

يشارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا فى القمة السادسة عشرة لشرق آسيا التى تعقد عبر تقنية الفيديو وتترأسها بروناى، حيث يشارك بوتين فى سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، لبحث قضايا الانتعاش الاقتصادى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإجراءات مكافحة فيروس كورونا والتغلب على عواقب الوباء.

سول

يعقد وزير الخارجية الكورى الجنوبى تشونج أوى-يونج -خلال زيارته لروسيا- اجتماعا مع نظيره الروسى سيرجى لافروف؛ لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالأمن الإقليمى والعلاقات الثنائية، والقضية الكورية الشمالية، وسط توقعات بأن يطلب تشونج دعم روسيا للدبلوماسية الجارية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووى المتوقفة مع بيونج يانج.

برلين

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى برلين، لبحث عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها عملية السلام فى الشرق الأوسط؛ فضلًا عن العلاقات بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

الإسكندرية

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مع نظيره الإسماعيلى فى تمام الثامنة مساء على استاد برج العرب فى إطار الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.