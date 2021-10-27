توجيه السيسى بتعزيز الجهود لإقامة مدينة السيارات العالمية يتصدر صحف اليوم

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسى الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، ومن ضمنها تطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، وأكد الرئيس تزويد الطريق بجميع الخدمات اللازمة على امتداده، بحيث يسهم كشريان رئيسى فى خدمة المشروع القومى العملاق «الدلتا الجديدة» للإنتاج الزراعى.

جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح. إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربى، رئيس المكتب الاستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية، واللواء محمد الدكرورى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع «مسجد مصر»، واللواء شريف عبدالعزيز، رئيس القسم الإنشائى بالمكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى، مدير مصنع «إبداع» للرخام والأعمال الفنية، والمهندسين محمد طلعت وأحمد فايز، الاستشاريين بمشروع «مسجد مصر».

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأنه تم عرض الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلا عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافى الإسلامى والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى «مسجد مصر»، وما يضمه من قاعات مثل قاعة دار القرآن الكريم.

كما اطلع الرئيس السيسى على الموقف التنفيذى الخاص بالحى الدبلوماسى، الذى يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، والموقف التنفيذى لمدينة السيارات العالمية على طريق «القاهرة ــ العين السخنة»، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة، للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة، بحيث تضم جميع الخدمات اللازمة.

وتناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائى لمدينة الجلالة، فضلا عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجارية بالحى العاشر بمدينة نصر، بالإضافة للدراسة الخاصة باستغلال الأراضى المحيطة بحى الأسمرات، فى إطار تنمية وتطوير تلك المناطق، والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.

كما شهد الاجتماع استعراض سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور فى شرق القاهرة، خاصة تقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق السويس، فضلا عن جهود استغلال الأراضى على جانبى محور «جيهان السادات» فى توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة عليه.

وتناولت صحيفة (الأهرام) أصداء وردود الفعل المرحبة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء مد حالة الطوارئ من جانب مختلف فئات وشرائح الشعب، وسط إجماع على أن القرار يعكس حالة الأمن والاستقرار فى مصر، مشيرين إلى أنه يبعث رسائل بأن مصر على الطريق السليم، وأن مردود القرار سيتجلى فى جميع المجالات، خاصة الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وستظهر ثماره فى الحريات العامة، بوصفه مؤشرا على احترام حقوق الإنسان، وخطوة جوهرية على درب الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات، ودليلا ساطعا على قدرة الدولة على اجتثاث الإرهاب.

وقال برلمانيون إن القرار يعكس حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى فى مصر، معبرين عن فخرهم بالقرار الحكيم والتاريخى للقيادة السياسية.

وأكد خبراء أمنيون أن صدور القرار رسالة للعالم بأن مصر أصبحت واحة الأمان فى المنطقة، بعدما تعرضت لموجات الإرهاب، التى بدأت فى 2013، لكنها نجحت فى تجفيف منابع الإرهاب، وإطفاء جذوته بجهود القوات المسلحة والشرطة، ودماء الشهداء الطاهرة، ومساندة شعبها العظيم فى هذا الشأن.

وأوضح خبراء الاقتصاد أن القرار رسالة قوية أن مصر دولة آمنة، وخطوة داعمة للاقتصاد المصرى، وسيكون له تأثير إيجابى على تحسن مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس أموال جديدة.

وذهب نقابيون وحقوقيون إلى أن إلغاء مد حالة الطوارئ يعبر عن صورة الجمهورية الجديدة. وأكد عدد من الإعلاميين أن القرار يتفق مع آمال الرئيس السيسى بإحداث نقلة نوعية فى حياة المصريين على المستويات كافة، وهى بادرة شديدة الأهمية على أن مصر تنهض وتتقدم.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع الاتفاق القطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يأتى فى توقيت مهم للغاية، مع تبنى مصر برنامج الإصلاح الهيكلى، ومن ثم نتطلع للاستفادة من الخبرات الثرية والمتراكمة لدى المنظمة، لمزيد من التطوير، ولمساعدة مصر فى تحقيق مستهدفات التنمية، وسيسهم فى زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها فى الاقتصاد العالمى.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تدشين البرنامج القطرى ومدته 3 أعوام، بين جمهورية مصر العربية و«منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية»، وذلك بمقر المنظمة فى باريس، ليكون بمثابة مرجع أساسى للمعلومات، ودليلا للممارسات الحكومية، فضلا عن كونه مصدرا للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لمواجهة التحديات الاقتصادية البارزة، كما يستهدف الاتفاق دفع مصر نحو مواءمة أوثق مع معايير سياسة المنظمة الدولية.

وكان رئيس الوزراء وأعضاء الوفد المرافق خلال الزيارة لباريس، قد عقدوا جلسة مباحثات موسعة مع «ماتياس كورمان» سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أشاد خلالها السكرتير العام بما حققته مصر من تطور على الصعيد الاقتصادى والمالى، مما جعلها مؤهلة لتوقيع اتفاق قطرى مع المنظمة، مؤكدا أن مصر سوف تستفيد من خلال البرنامج القطرى من خبرات وإمكانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بما يوفر الدعم الفنى لسياسات الإصلاح الهيكلى الطموح التى تقوم مصر بتنفيذها فى الوقت الراهن.

وقال مدبولى: إن اليوم يمثل البداية لرحلة مهمة من التعاون بين مصر والمنظمة، ولن نتوانى عن استغلال هذه الفرصة المهمة، للاستفادة من كل برامج الدعم الفنى التى تتيحها المنظمة.

وقد استهل الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، زيارته لمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD»، فى العاصمة الفرنسية باريس، بالتوقيع فى «الكتاب الذهبي» الذى يعد السجل التاريخى لهذه المنظمة، حيث كتب: «فى هذه المناسبة الاستثنائية والخاصة بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وتوقيع البرنامج القطرى بين مصر والمنظمة، تحرص مصر على ترسيخ معلم مهم فى شراكتها الاستراتيجية مع المنظمة لابتكار «سياسات أفضل لحياة أفضل».

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الرابعة على التوالى، منذ بدء جائحة «كورونا»، يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو قويا خلال المدى المتوسط، يصل إلى نحو 5.5% خلال العام المالى 2023-2024، مدعوما بتعافى القطاع السياحى.