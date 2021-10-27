مصر تدين الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف مساء أمس مدينة ديالى العراقية

تُعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف مساء أمس مدينة ديالى العراقية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين.

وتتقدم مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الهجوم الغاشم، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وتؤكد مصر وقوفها التام مع العراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، مشددة على ثقتها في أن مثل هذه الحوادث الإرهابية اليائسة التي تستهدف مدنيين عُزَّل لن تنال من عزيمة العراق في استكمال مسيرته الوطنية في الاستقرار والتنمية، وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب العراقي الشقيق.