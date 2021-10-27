/658314/تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-الإسماعيلي-بالدوري

يدخل النادي الأهلي لمباراته اليوم الأربعاء أمام نظيرة الإسماعيلي في قمة مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المتوقع أن يعتمد بيتسو موسيماني على الحارس على لطفي في ظل غياب محمد الشناوي للإصابة، مع وجود رباعي دفاعي (علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق).

وسيعتمد على ثنائي ارتكاز (آليو ديانج- عمرو السولية) ومحمد مجدي افشة كصانع ألعاب بجانب محمود عبدالمنعم كهربا كجناح أيسر وحسين الشحات على الجانب الأيمن ومحمد شريف كقلب هجوم.

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري، حيث تقرر إقامة المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 ويعلق عليها مدحت شلبي.

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

التقى الأهلي بفريق الإسماعيلي في 115 مباراة ببطولة الدوري فقط وحقق الأهلي الفوز في 59 مباراة فيما نجح الإسماعيلي في الفوز بـ 22 مباراة فيما فرض التعادل نفسه في 34 مباراة خلال تلك المواجهات سجل الأهلي 169 هدف مقابل 93 هدف لنادي الإسماعيلي.

ومن جهة اخرى تقابل الأهلي الإسماعيلي في 138 مباراة بمختلف البطولات فاز الاهلي في 71 مباراة وخسر في 29 وتعادلا في 38 مباراة

خلال تلك المباريات سجل الأهلي 206 أهداف والإسماعيلي 117 هدف.

وجاءت القائمة كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.