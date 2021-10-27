/658315/نوفمبر-المقبل-الجوكر-يحيي-حفله-على-مسرح-الزمالك-بعد-تأجيله-بسبب-كورونا

يستعد مغني الراب الشهير بالجوكر، لإحياء حفله الغنائي على مسرح الزمالك يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد موعد حفل الجوكر على مسرح الزمالك.

الجوكر يعلن موعد حفله الجديد

أعلن الجوكر عن موعد حفله من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث كتب:" هدلعكوا بتراكين تلاتة اليومين اللي جايين، وبعدين أشوفكوا يوم الجمعة ١٩ نوفمبر في مسرح الزمالك نغني كل اللي فاتنا مع كل القديم سوا".

وأعلن الجوكر في بداية الشهر الجاري، عن اشتباه إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

إصابة الجوكر بكورونا

و كتب الجوكر قائلا: "اشتباه كورونا، كنت فاكر إني تعبان عادي من ضغط الشغل الأيام اللي فاتت، لحد ما شخص من اللي اتعاملت معاهم في تسجيل أغنية كلمني، وقالي إنه تعب وعمل مسحة كورونا وطلع إيجابي، إن شاء الله خير".

ولذلك أعلنت إدارة مسرح الزمالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تأجيل حفل مطرب الراب الجوكر.

وكتبت الإدارة قائلة: "لظروف خارجة عن إرداتنا تم تأجيل حفلة الجوكر.. وسوف نخبركم بالموعد الجديد قريبا.. لاسترداد قيمة التذكرة يرجي الاتصال ب ١٦٤٢١".

الجوكر يطرح أحدث أغانيه

وكان الجوكر طرح مؤخرًا أغنية رقم واحد ده مش أنت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعد أغنية رقم واحد ده مش أنت هي بمثابة عودة الجوكر مرة أخرى إلى الغناء بعد غيابه أكثر من عامين؛ وانتشار شائعات حول اعتزاله الغناء.