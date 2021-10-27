فيديو- تسريب صوتى لإخوانى هارب يكشف الصراع داخل الجماعة الإرهابية

جدة - نرمين السيد - كشف تسريب صوتى جديد، لـ أحمد مطر، أحد القيادات الإخوانية الفارة إلى دول البلقان والمحسوب على جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، عن تفاصيل صادمة لما يحدث داخل الجماعة الإرهابية.





وقال مطر فى التسريب الذى جرى تداوله بين قيادات الجماعة فى إطار حرب التسريبات المستمرة بينهم منذ اندلاع الأزمة بين جبهتى إسطنبول ولندن: "لقد ابتلينا منذ عام 1954 إلى عام 1974، بمجموعة جديدة دخلت الإخوان وهم ليسوا من الإخوان، هم تنظيم سرى، وعصابة مثل محمود عزت ومن على شاكلته، وهؤلاء بدأوا فى تصعيد مجموعة من ذوى الطاقات المحدودة، مثل محمود حسين ومحمود غزلان ومحمود عبدالرحيم ومحمود إبراهيم، ومحمود الإبيارى، وكل من اسمه محمود، واستبعدوا الوجوه الأخرى مثل عصام العريان وعبدالمنعم أبو الفتوح وحلمى الجزار محمد البلتاجى".

وأضاف: "إن المجموعة التى دخلت الإخوان من العام 54 إلى العام 74 كانوا من مواليد الفترة من العام 35 إلى العام 49، هؤلاء تسللوا فى وقت عبدالناصر الذى كان يمنع الإخوان ويحظر نشاطهم ويبطش بهم، لذا انضم للتنظيم وقتها مجموعة من الأشخاص أقرتهم القيادة، وطالبهم الالتزام باللاءات الثلاث وهى لا تفكير ولا إبداع ولا طموح، وهم من أعضاء التنظيم السرى"، داعياً أن تصيبهم ساحقة ماحقة تخلص الجماعة منهم، ومؤكداً أن محمود حسين يذهب بالتنظيم والجماعة إلى الجحيم.

وقال إن الجماعة أصبح يحكمها فعلياً عصابة تقرب من تشاء وتبعد من تشاء وخلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لم يتم اختيار أحد من قيادات الجماعة الأكفاء -حسب وصفه - للمشاركة فى الفريق الرئاسى لـ(محمد) مرسى، بل اختاروا شخصيات أقل كفاءة وخبرة، مضيفاً أنه عندما زار الرئيس التركى رجب طيب اردوغان مصر خلال حكم مرسى سأل على بعض القيادات الإخوانية المعروفة، وتساءل لماذا لم يتم إشراكهم فى الحكم ولما لا يتم الاستعانة بهم؟