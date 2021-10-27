محافظ المنيا: اهتمام القيادة بالتعليم لربط المشروعات باحتياجات الدولة

جدة - نرمين السيد - شهد أسامة القاضى محافظ المنيا، حفل تخرج طلبة كليتى الصيدلة والعلاج الطبيعى بجامعة دراية دفعة عام 2020، والذى أقيم بمقر الجامعة، مهنئا الخريجين بالنجاح وبداية مشوار الكفاح مع هذه المهنة المقدسة، موضحا أن فئة الأطباء والصيادلة هم نخبة أى مجتمع لمسؤوليتها عن حياة الإنسان والتى تتطلب منه دائما الالتزام المهنى والأخلاقى.





جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عشماوى رئيس جامعة دراية، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، والمهندس خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

ووجه محافظ المنيا، عظيم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بمنظومة التعليم بجميع أنحاء البلاد، والذى ظهر جليا فى إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة لتغطى كافة المحافظات وخاصة الصعيد، وعلى تقديم كافة سبل الدعم للجامعات المصرية، ودعم مسيرة التعليم والبحث العلمى، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون بين الجامعات المصرية والعالمية، بالإضافة لربط الخطط والمشروعات البحثية باحتياجات الدولة، والعمل على إشراك الجامعات فى أعمال التنمية والمشروعات التى تنفذها الدولة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، ومنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لمشاركة الحضور وسط شباب مصر العظيم، والتى بسواعدهم يكتب لهذا الوطن مستقبل مشرق، والعمل على الاستفادة من حماسهم وعزيمتهم فى تحقيق الحلم القومى لبناء الوطن نحو الجمهورية الجديدة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لبناء مقدرات الدولة نحو مستقبل مشرق لكافة فئات المواطنين.

وثمن المحافظ، الدور الذى تقوم به جامعة دراية لرفع مستوى التعليم الجامعى المتميز داخل محافظة المنيا، بالإضافة للمساهمة فى تقليل معدلات الاغتراب وإتاحة فرص تعليمية متميزة ذات جودة عالية وتخريج جيل من المتخصصين فى مختلف المجالات التعليمية.

وأكد "القاضى"، أن الدولة المصرية باتت أكثر استقراراً وثباتاً، وأن ما يتم إنجازه من أعمال فى ذلك الوطن هو إعجاز حقيقى يصنع بأيدى مصرية، وتحت قيادة رشيدة.

وأجرى محافظ المنيا، جولة تفقدية داخل الجامعة، حيث تفقد مبنى كلية طب الأسنان وعدد من المعامل والقاعات بالكلية، مشيداً بالجهود التى تبذلها جامعة دراية لتقديم جودة تعليمية عالية، والعمل على خلق جيل جديد من العلماء.