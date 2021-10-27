وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، وولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، محمد عامر أمين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة ، وذلك بمقر الوزارة.





وخلال الاجتماع، أكد الوزير على تنفيذ خطة الدولة فى البحث العلمى لدعم المشروعات البحثية المبتكرة التى تخدم أهداف خطة التنمية المستدامة، وتشجيع ربط مخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى الاهتمام الغير مسبوق الذى أولته الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة؛ لدعم الابتكار والإبداع فى مجال البحث العلمى.

كما أكد الوزير على مراعاة التنوع فى برامج الصندوق لتوفير الدعم اللازم للمبتكرين، والوصول بالابتكارات إلى منتجات ذات مردود اقتصادى، وتوفير برامج لدعم الابتكار فى التكنولوجيا البازغة.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة وضع خطة للتعريف بالصندوق وأهدافه للمجتمع المصرى، ونشر ثقافة الابتكار فى البحث العلمى فى المجتمع، من خلال مد جسور العلاقات مع الهيئات والمراكز البحثية والجهات التى تمتلك باحثين مبدعين والقيام بالمبادرة لدعم المشروعات البحثية المتميزة بمختلف الجهات، وضمان استفادة كافة المبتكرين والنوابغ من الرعاية والدعم والتمويل الذى يقدمه الصندوق، وكذلك التعريف بالصندوق وخدماته داخل الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة.

ونوه الوزير إلى ضرورة تدريب وتأهيل الشباب والنشء فى المراحل الدراسية المختلفة، ودعم فكر العمل الجماعى فى البحث العلمى، من خلال تشكيل مجموعات عمل بحثية مشتركة فى الموضوعات ذات الأولوية؛ لخلق جيل مبتكر يعمل على تلبية احتياجات الدولة من التكنولوجيا والمشاركة بفاعلية، للارتقاء بالاقتصاد المصرى.

واستعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق، حول نشاط وسير العمل بالصندوق خلال العام الماضى، وما تم فيه من إنجازات، وكذلك ما تم فى برنامج تسريع التسويق، حيث يجرى الآن تقييم (54) فكرة ابتكار مقدمة للصندوق تمهيدًا لحصولها على الدعم والتمويل اللازم للوصول بها إلى الأسواق.

وشملت أعمال المجلس، دراسة استكمال خطة عمل الصندوق من البرامج والأنشطة المختلفة لتحقيق بعض من أهدافه، والمتمثلة فى المساهمة فى تحقيق بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين، وتنظيم فعاليات سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات وغيرها من الأماكن المستهدفة للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه، كما شملت الموضوعات دراسة اختصاصات ومهام المكتب الفنى بالصندوق.