وزير الزراعة يبحث مع نظيره الناميبى التعاون فى الثروة السمكية والحيوانية

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وقال القصير إن الاجتماع يأتى استكمالا للمباحثات التى عقده مع "شليتون" الشهر الماضى وفى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مضيفا أن المباحثات تضمنت التعاون فى مجال الثروة السمكية والثروة الحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية وإنتاج التقاوى وتبادل السلع الزراعية بين البلدين.
الوزيران اتفقا على قيام وفد مصرى يضم مختلف الفنيين والخبراء فى مجالات الإنتاج الحيوانى والحجر البيطرى والامصال واللقاحات البيطرية وامراض الأسماك وخبراء فى مجال زراعة المحاصيل والخضر مقاومة لامراض النباتات للسفر الى ناميبيا لمساعدة الأشقاء هناك والتدريب وبناء القدرات.
القصير استعرض خلال الاجتماع النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليا، وقال إن الوزير الناميبى والوفد المرافق له سوف يقوم بعض بزيارة المشروعات الزراعية وبعض المعامل التابعة للوزارة.
وأشاد شليتون بالعلاقات المتميزة بين البلدين وبالجهود التى تبذلها اللجان الفنية المشتركة للإسراع فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات البيطرية والسفير الناميبى بالقاهرة.
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